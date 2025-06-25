Trump CNN ve NYT’ye ateş püskürdü: Yalan söylüyorlar...

ABD Başkanı Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

Hollanda çok güzel ağırladı bizi. Çok verimli bir NATO Zirvesi oldu.

ABD gelecek hafta İran’a çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Nükleer tesislere harika bir operasyon yaptık, ABD ordusundan başka kimse bunu başaramazdı. İran’ın nükleer programına büyük bir darbe vurduk.

Böylece ABD’nin caydırıcı gücünü de herkes görmüş oldu. NATO üyeleri de aynı fikirde. Bireysel görüşmelerim oldu, harika konuşmalar yaptım. Müttefiklerimiz 700 milyar dolarlık harcama yaptı ama bunun bir çoğunu biz karşılıyorduk. Savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5’i kadar katkı sunacaklar. Evet, bunu ben yaptım. Bundan sonra bütçelerini iki katına çıkaracaklar. Avrupa daha fazla sorumluluk alacaktır artık.

Bundan sonra topladığımız para daha çok askeri teçhizatlara harcanacaktır. Ukrayna krizi de aynı zamanda bizim savunma sistemlerimizi yeniden gözden geçirmek için fırsat oldu. Müttefiklerimize çok teşekkür ediyorum.

İRAN’A SALDIRI: FORDO ARTIK YOK, NÜKLEER BİTTİ

ABD’nin Fordo’ya düzenlediği saldırı sonrası tesis artık kullanılamaz hale geldi. Valla yazık oldu tesislerin yok olmasına ama pilotlarıma çok teşekkür ediyorum. CNN ve New York Times bazı yalancı haberler yaptı ama zaten buralarda kimse onları izlemiyor. İran halbuki tam tersini söylüyor. Bizim saldırılarımızı sorguladıkları zaman aslında ne kadar kötü olduklarını düşündüm ve aslında onlar kendilerini yok ediyorlar.

Dünyadaki en iyi teçhizat bizde, o yüzden orayı yok ettik. Denizaltımız da oradaydı, 30 füze yolladı bölgeye. İnanılmaz bir askeri başarı, 400 mil uzaklıktan bunu yaptık. Atom Enerjisi Komisyonu’ndan bir açıklama gelmişti. O tesisler etkisiz hale getirilmişti. Bence savaş bitti. İran’ın çok büyük petrol yatakları var, bence onlarla uğraşsınlar ama nükleere bulaşmasınlar.

Dünya liderleri ve ABD'nin gücü: "Herkes bizimle anlaşmak istiyor"

Evet, yalancı CNN’den de soru alalım.

(Siz İsrail istihbaratına mı daha çok güveniyorsunuz, İran istihbaratına mı?)

Biz istihbarata ve çevre bilgilerine baktığımız zaman ortada bir tehdit kalmadı.

(Putin’i düşman veya tehdit olarak görüyor musunuz?)

Geçen gün beni aradı, “İran konusunda size yardımcı olabilir miyim?” dedi.

“Hayır, sen Rusya konusunda bize yardımcı olabilirsin.” dedim.

Ben Putin’in yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum.

(Saldırılardan bahsettiniz. Bundan sonra İran hakkında ne düşünüyorsunuz? Nükleer materyaller taşındı mı?)

Hayır, bu imkânsız. Zaten biz onları uzun zamandır gözetliyorduk. Çok ağır materyaller bunlar, biz onları yok ettik. Nükleer silah geliştirmeyeceklerinin teminatını alacağım. Başka bir şeye gerek yok.

Şöyle söyleyeyim, gelecek hafta İran’la konuşacağız. Sonuçta savaş bitti. Anlaşma olsun veya olmasın, bizim tek derdimiz var: Nükleer silahları olmayacak. Başka bir şey bizim için önemli değil.

(Zelenski ile görüşmeniz nasıl geçti?)

Arada sürtüşmemiz oluyor ama bence iyi bir insan. Savaş artık bitmeli, Putin’le de konuşacağım. Ama Zelenski çok cesur bir savaşı yürütüyor.

(5. madde konusunda bağlılığınızı dile getirdiniz, 5. maddeyi nasıl tanımlıyorsunuz?)

Ben buraya geldim, buradan farklı bir şekilde ayrılıyorum. Devlet başkanlarının ülkelerini sevdiklerini görünce gurur duydum. Ve bu ülkelerin ABD’ye ihtiyaçları var. Bana çok saygılıydılar, çünkü ben ABD Başkanıyım. Herkes ABD ile anlaşma yapmak istiyor ve 1 trilyon dolarlık anlaşma yaptım. Biz şu an en popüler ülkelerden biriyiz.

"İSPANYA BU YOLLA PARA ÖDEMEYECEKSE VERGİ YOLUYLA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK"

İspanya’nın yaptığı hiç iyi bir şey değil. Ülkenizin sorunu ne bilmiyorum ama bu kötü bir karar. Bu yüzden İspanya’ya iki kat vergi koyacağım. Bütün ülkelerin arasında İspanya bu parayı ödemeyen tek ülke. Eğer bu yolla para ödemeyecekseniz, ticari yolla bu parayı bize ödeyeceksiniz.

(Fed için başka adaylarla görüşüyor musunuz?)

Evet şuanki korkunç. Bir kaç adayım var ve görüşüyorum. Bizim ülkemizde enflasyon yok Biden aptalca kısa dönemli borçlanmaya girmişti belki 10 yıl sürecek. Ben enflasyon yok diyorum o belki vardır diyor. Faiz inmedeğinden borcumuzu kat kat fazla ödeyeceğiz. Evet zekası biraz düşük 900 milyar dolar ödemek istemiyorum sırf Powell faiz düşürmüyor diye. Evet bence aptal bir insan.