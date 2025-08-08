Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ekonomiye dair son verileri basınla paylaşırken, Ukrayna-Rusya çatışmasına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, ateşkes için Rusya’ya tanıdığı sürenin halen yürürlükte olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin, "Sayın Başkan, Vladimir Putin'in ateşkesi kabul etmesi için belirlediğiniz son tarih hâlâ yarın mı? Bu tarih geçerli mi, yoksa değişebilir mi?" sorusuna Trump, "Bu Putin'e bağlı ve biz de onun ne yanıt vereceğini göreceğiz. Çok hayal kırıklığı yaşadım" yanıtını verdi.