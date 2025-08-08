Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım

Kaynak: İHA
Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Rusya’ya tanıdığı 8 Ağustos'a kadar olan sürenin geçerliliğini sürdürdüğünü ve ateşkes için Putin’in kararını beklediğini, her şeyin Putin'e bağlı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ekonomiye dair son verileri basınla paylaşırken, Ukrayna-Rusya çatışmasına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, ateşkes için Rusya’ya tanıdığı sürenin halen yürürlükte olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin, "Sayın Başkan, Vladimir Putin'in ateşkesi kabul etmesi için belirlediğiniz son tarih hâlâ yarın mı? Bu tarih geçerli mi, yoksa değişebilir mi?" sorusuna Trump, "Bu Putin'e bağlı ve biz de onun ne yanıt vereceğini göreceğiz. Çok hayal kırıklığı yaşadım" yanıtını verdi.

Son Haberler
Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar
Sular yükselince nehirde mahsur kaldılar
Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım
Trump: Çok hayal kırıklığına uğradım
Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı
Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Hayranları ayağa kaldırdı
Silahlar patladı gece yarısı ortalık karıştı
Silahlar patladı gece yarısı ortalık karıştı
Yeni atamalar Resmi Gazete’de
Yeni atamalar Resmi Gazete’de