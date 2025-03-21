Trump dediğini yaptı! Eğitim bakanlığını kapatıyor

Trump, eğitim bakanlığını kapatıyor! Kararnameyi imzaladı

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump ilk icraatları ile tüm dünyayı şaşkına çevirmeye devam ediyor.

Birçok devlet kurumunu verimsiz oldukları gerekçesiyle hedef tahtasına koyan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ABD Eğitim Bakanlığı için harekete geçti. Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir törende ABD Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

EĞİTİM BAKANLIĞI KAPATILACAK

Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir törende, ABD Eğitim Bakanlığı'nın kapatılacağını ve bu adımın çok tarihi bir eylem olduğunu açıkladı. Eğitim Bakanı Linda McMahon'a, bakanlığı tasfiye etme görevini veren Trump, bu adımın eğitimde daha verimli bir sistemin kurulmasına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

BAKANLIĞIN FAYDALI İŞLEVLERİ KORUNACAK

Trump, Eğitim Bakanlığı'nın faydalı olan işlevlerinin korunacağını vurguladı ve bu işlevlerin diğer kurum ve departmanlara dağıtılacağını ifade etti. Eğitim faaliyetlerinin kontrolünün eyaletlere verilmesi gerektiğine inandığını belirten Trump, "Eğitimi basit bir şekilde ait olduğu eyaletlere geri getireceğiz. Bu çok iyi bir şey olacak, hem sağduyulu hem de işe yarayacak" dedi.

EĞİTİMDE KALİTE ARTIŞI

Trump, bu adımla birlikte eğitim kalitesinin de artacağını ve ABD'nin Danimarka, Norveç, İsveç ve Çin gibi ülkelerle rekabet edebileceğini savundu. "Gerçekten de onlar kadar iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuşarak, eğitimdeki başarıyı artırmayı hedeflediğini ifade etti.

TRUMP, EĞİTİM BAKANLIĞINI HEDEF ALMIŞTI

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD'nin eğitim başarı sıralamasında dünyada 40. sırada, ancak öğrenci başına maliyet konusunda 1. olduğunu belirtmiş ve "ABD Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Trump, bakanlık çalışanlarının evden çalıştığını belirterek, "Bu insanlar kovulacak çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız" şeklinde konuşmuştu.

KRİTİK MİNERALLER KONUSUNDA DA KARARNAME İMZALANDI

Trump, ayrıca kritik minerallerin yerli üretimini artırmayı ve Çin’in sektör üzerindeki kontrolünü dengelemeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladığını açıkladı. "Kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmayı öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladım. Bu ülke için büyük bir olay" diyen Trump, bu adımın Amerika için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

UKRAYNA İLE ANLAŞMA YAKINDA

Trump, Ukrayna ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere atıfta bulunan Trump, "Ukrayna ve Rusya konusunda da çok iyi gidiyoruz. Çok yakında Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşma imzalayacağız" dedi.