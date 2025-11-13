ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’ı kendi zevkine göre dizayn etmek için büyük bir inşaat çalışması başlatıyor.

Trump, 120 yıllık yapıda dev bir balo salonu inşa edilmesi için bazı bölümlerin yıkılmasını emretti. Geleneksel olarak First Lady ve ekibine ev sahipliği yapan Doğu Kanadı ve onu Beyaz Saray’a bağlayan sütunlu koridor balo salonu için yıkıldı.

Trump, projenin gerekçesini “Beyaz Saray’daki büyük etkinliklerin artık dev tenteler altında yapılmaması” olarak açıkladı ve “Yıllardır başkanlar çadır kurmak zorunda kaldı. Bu tam bir felaket. Artık o çirkin manzara olmayacak” dedi.

Yeni salonun 999 kişilik kapasiteye sahip olacağı ve şatafatlı avizeler, altın sütunlar ile donatılacağı belirtildi.

Proje, Beyaz Saray’ın bugüne kadarki en büyük ek yapısı olacak.

Baş Mimar Susie Wiles, açıklamasında, “Bu yapı sadece Trump dönemi için değil, gelecek nesillerin de kullanacağı tarihî bir ek olacak” dedi.

Trump, salonun önemli bir kısmının masraflarını “kendi cebinden” karşılayacağını söyledi. Ancak Beyaz Saray’a göre geri kalan finansman, kimlikleri açıklanmayan bağışçılar ve büyük şirketler tarafından sağlanıyor.

BAĞIŞÇILAR ORTAYA ÇOIKTI

ABD Başkanı Donald Trump, 300 milyon dolara mal olacak yeni Beyaz Saray balo salonunun yüzde 100 kendi ve bazı arkadaşları tarafından finanse edildiğini duyurmuştu. Beyaz Saray tarafından yayımlanan listede toplam 37 bağışçı bulunuyor.

Listede kripto milyarderleri, büyük teknoloji şirketleri, hayırsever vakıflar, spor takımı sahipleri, finans devleri ve Palm Beach’teki bazı komşuları yer alıyor.

NE KADAR BAĞIŞLADIKLARI AÇIKLANMADI

Ancak listede Carrier Group (baloya HVAC sistemi bağışlayan) ve Nvidia (CEO Jensen Huang bağışı kamuoyuna açıklamıştı) gibi şirketlerin olmaması dikkati çekti.

Beyaz Saray, bağışçıların katkı miktarlarını açıklamadı. Yetkililer, bazı bağışçıların adının, finansal bildirim kuralları gereği açıklanması zorunlu hale gelene kadar gizli tutulacağını aktardı.

MELANİA TRUMP BELGESELİ İÇİN 40 MİLYON DOLAR

Amazon: Trump başlangıçta Jeff Bezos’u ve Washington Post’u sert şekilde eleştirse de ilişkiler son dönemde yumuşadı. Amazon, Trump’ın ilk göreve başlama törenine 1 milyon dolar bağışlamıştı. Ayrıca Amazon Prime, Melania Trump belgeseli için 40 milyon dolar ödedi.

Apple CEO'su Tim Cook Beyaz Saray'da

İLİŞKİLERİ İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Apple: Trump ile inişli çıkışlı bir geçmişi olan CEO Tim Cook, bu dönem ilişkileri iyileştirmeye çalışıyor. Apple, törensel bağışlara 1 milyon dolar aktardı.

Google: Trump’ın ilk döneminde Google’a antitröst davası açılmıştı, ancak şirket yine de Trump’ın göreve başlama törenine 1 milyon dolar bağışladı. Google’ın iştiraki YouTube’un Trump’la yaptığı anlaşmaların bir kısmının balo salonu fonuna yönlendirildiği bildirildi.

HP, Meta, Micron, Microsoft, Palantir: Bu şirketler de Trump’ın teknoloji politikalarıyla yakın temas hâlinde olup 1 milyon dolar seviyesinde bağışlarda bulundular.

Coinbase: CEO Brian Armstrong, Trump’ın kripto dostu politikalarını destekleyen bağışçılar arasında.

Ripple, Tether, Winklevoss Kardeşler: SEC davalarının düşmesi ve kripto düzenlemelerinin gevşetilmesi sonrası bu şirket ve yatırımcılar Trump’ı destekledi.

Caterpillar, NextEra Energy, Paolo Tiramani ve Union Pacific enerji ve sanayi sektöründe yer alan bağışçılar.

Meta'nın kurucusu Zuckerberg ve Trump

Adelson Ailesi Vakfı, Betty Wold Johnson Vakfı ve Laura & Isaac Perlmutter Vakfı balo salonu fonuna destek veren önemli isimler arasında.

Miami merkezli Leon Medical Centers’ın kurucusu Benjamin Leon Jr., Kelly Loeffler-Jeffrey Sprecher çifti ve Lutnick Ailesi katkı sağlayan eski/aktif yönetim üyeleri arasında.

Comcast, Hard Rock International ve T-Mobile listeye katkı sunan büyük şirketler olarak öne çıkıyor.

Altria ve Reynolds American (Camel, Lucky Strike) Trump’ın balo salonu projesine bağış yapan diğer dev şirketler.

Biyoteknoloji girişimcileri, Palm Beach’te yaşayan milyarderler, NFL ve Manchester United'ın sahipleri, petrol zengini Howard Hamm ve Blackstone CEO’su Stephen Schwarzman kişisel bağışçılar arasında.