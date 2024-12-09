Trump doğumla ABD vatandaşlığını durdurma sözü verdi

Yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump, 2021'de ABD Capitol isyanına karışanlar için af çıkaracağını, 20 Ocak'ta yeniden göreve başladığı ilk gün açıkladı. NBC'nin "Meet the Press" programına verdiği ilk röportajında "Bu insanlar cehennemde yaşıyor," diyen Trump, ülkede doğan herkesin otomatik vatandaşlık hakkını sona erdireceğini de vurguladı. Ancak, çocuk yaşta ABD'ye getirilen bazı belgesiz göçmenlere yardım etmek için Demokratlarla çalışmayı teklif etti.

Cuma günü kaydedilen röportajda Trump, göreve başladıktan sonra göçmenlik, enerji ve ekonomi üzerine "birçok" başkanlık kararnamesi çıkaracağını söyledi. Joe Biden'ı soruşturma açısından adalet bakanlığını harekete geçirmeyeceğini belirtti, ancak bazı siyasi rakiplerinin, özellikle Capitol isyanını soruşturan yasama üyelerinin hapse atılması gerektiğini savundu.

Trump, 2020 seçimlerindeki yenilgisinden üç ay sonra Kongre'yi basan destekçileri için af çıkarıp çıkarmayacağı sorulduğunda, "Bağımsız davalara bakacağız," dedi ve "Evet, ama çok hızlı hareket edeceğim," diye ekledi. Ne zaman sorusuna ise "İlk gün" cevabını verdi.

TRUMP DİĞER KONULARDA NE DEDİ?

NATO'da kalma konusunda, "Eğer faturalarını öderlerse ve adil davrandıklarını düşünüyorsam, cevap kesinlikle evet, NATO'da kalırım," dedi.

Ukrayna'nın kendisinin Beyaz Saray'a dönüşünde daha az yardım beklemesi gerektiğini söyledi.

Otizm ve çocukluk çağı aşıları arasında bir bağ olup olmadığını araştırılması gerektiğini düşündüğünü söyledi, bu fikrin dünya çapında çok sayıda çalışma ile çürütüldüğünü belirtti. Sağlık bakanı adayının aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr. olduğunu ve bu konuyu inceleyeceğini ima etti.

Sosyal Güvenlik'i kesmeyeceğini veya yaş sınırını yükseltmeyeceğini tekrarladı, ancak sistemi "daha verimli" hale getireceğini, ancak detay vermedi.

İthalat üzerine gümrük vergisi koyma planının Amerikan tüketicilerinin fiyatlarını artırıp artırmayacağı sorulduğunda, "Hiçbir şeyi garanti edemem. Yarını bile garanti edemem," dedi.

Göçmenlik konusunda Trump, doğumla vatandaşlık hakkını sona erdirmek için yürütme yetkisini kullanacağını, bu hakkın ABD Anayasası'nın 14. Değişikliği ile korunduğunu ve ancak halka dönerek değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi sözü verdi ve aileleri bölecek adımlar atmayacağını, ailelerin birlikte sınır dışı edilmesi gerektiğini söyledi.

Son olarak, Trump, Obama döneminde çıkarılan "Deferred Action for Childhood Arrivals" kapsamında olan "Dreamers" olarak bilinen belgesiz göçmenlere yardım etmek için Kongre ile çalışabileceğini belirtti. Ancak, siyasi rakiplerine karşı misilleme yapma konusunda karışık sinyaller verdi.