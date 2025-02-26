Trump duyurdu: Zelenski ABD'ye geliyor Ukrayna'dan paramızı geri alacağız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump duyurdu: Zelenski ABD'ye geliyor Ukrayna'dan paramızı geri alacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Cuma günü ABD'ye geleceğini duyurdu. Trump ayrıca, "Ukrayna'dan paramızı geri alacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin cuma günü ABD’ye geleceğini açıklayarak, ABD-Ukrayna arasındaki değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ilk kabine toplantısını yaptı. Trupm, toplantıda yaptığı konuşmada Ukrayna ile yapılan mineral anlaşmasına ilişkin konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin Cuma günü ABD'ye gelerek değerli madenlerle ilgili anlaşmayı imzalayacağını açıkladı ve “Bir anlaşma imzalayacağız ve bu çok büyük bir anlaşma olacak” dedi. Trump, ayrıca "Ukrayna'dan paramızı geri alacağız" dedi.

Trump konuşmasının devamında “En önemlisi, Rusya ve Ukrayna ile insanları öldürmeyi durduracak bir anlaşma yapacağız” ifadelerini kullandı.

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