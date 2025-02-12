Trump, Elon Musk’a büyük yetkiler veren kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile "koordinasyon ve istişare" yapmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapması ve işe alımları sınırlaması için Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile koordinasyon yapılmasına olanak tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

MUSK: "HALK BÜYÜK BİR HÜKÜMET REFORMU İÇİN OY KULLANDI"

Başkanlık kararnamesi, Trump'ın Oval Ofis'te düzenlediği törenle imzalandı. Törende Elon Musk da oğlu ile birlikte hazır bulundu. Trump, kararnameyi imzalayarak kamu kurumlarının iş gücünü küçültmesi ve işe alımları sınırlaması için DOGE ile koordinasyon sağlanmasına olanak tanıyan bir düzenlemeyi devreye soktu. Musk, törende yaptığı açıklamada, "Halk büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek. Uğruna oy verdikleri şeyi elde edecekler" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN YARGI SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Trump, törende yaptığı konuşmada, bazı yargıçların aldığı tasarruf tedbirlerine karşı engellemeler getirmesini eleştirdi. "Milyarlarca dolarlık israf, dolandırıcılık ve suistimal karşısında yargıçların yolsuzlukları araştırmamızı engellemeye çalıştıklarına inanmak zor görünüyor" diyen Trump, "Bir yargıcın, Amerika'yı yeniden büyük yapmak için seçilen birine, ‘Ödemeler konusunda işlerin doğru olup olmadığına bakma hakkına sahip değilsiniz’ demesini hayal edemiyorum" şeklinde konuştu.

MUSK: "HÜKÜMET HARCAma MALİYETLERİNİ KISACAK"

Törende basına açıklamalarda bulunan Musk, Trump'ın kamu harcamalarını kısmaya yönelik tedbirlerini övdü. "Federal hükümetin harcamalarını azaltmak zorunludur. Borç faizleri bütçede giderek artan bir paya sahip" dedi. Musk, DOGE'nin yaptığı eylemlerin halk tarafından şeffaf şekilde denetlenebileceğini belirterek, "Şirketlerimden herhangi birine fayda sağlayan bir şey yapıp yapmadığımı görebilirsiniz. Bu tamamen açık" ifadelerini kullandı.

İŞE ALIMLAR SINIRLANDIRILACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın DOGE işgücü optimizasyon girişimini hayata geçirecek bir kararname imzaladığı belirtildi. Açıklamaya göre, kararname federal iş gücünü daha verimli ve etkili hale getirecek. "Kurum yöneticileri, federal işgücünün boyutunu küçültme ve işe alımları temel pozisyonlarla sınırlandırma konusunda DOGE ile koordinasyon ve istişare yapacak" denildi. Kamu çalışanlarının sayısının önemli ölçüde azaltılacağı vurgulandı. Ancak, belirli göçmenlik, kolluk kuvvetleri ve kamu güvenliği personeli gibi istisnalara yer verileceği de belirtildi. "Kurumlar, federal hizmetten ayrılan her dört çalışan için en fazla bir çalışanı işe alabilecek" ifadeleri kullanıldı.