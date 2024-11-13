Trump, Elon Musk'ın yeni görevini açıkladı. Cumhuriyetçilerin hayali planıydı...

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın kabinesi açıklanmaya başlandı. Trump, Savunma Bakanlığı için eski asker ve televizyon yorumcusu Pete Hegseth'i, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı yöneteceğini duyurdu.

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2025'te görevi devralacak olan Trump, kabinesindeki önemli isimleri açıklamaya başladı.

KISITLAMASI 'DOGE' OLACAK

Trump, söz konusu görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada, kısaltması "DOGE" olan bakanlığa Musk ve Ramaswamy'nin iş birliği yaparak liderlik edeceğini bildirdi. Trump, Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını aktardı.

MUSK'A KRİTİK GÖREV: CUMHURİYETÇİLERİN HAYALİYDİ

Bunun zamanın "Manhattan Projesi" haline geleceğini belirten Trump, Cumhuriyetçi politikacıların çok uzun zamandır "DOGE" hedeflerinin hayalini kurduğunu ifade etti. Trump, Hükümet Verimliliği Bakanlığının hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacağını, büyük ölçekli yapısal reformu yönlendirmek ve hükümete daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturmak için Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği yapacağını kaydetti.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDA SÜRPRİZ YAPTI

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan savunma bakanlığı için eski asker ve Fox News kanalında yorumculuk yapan Hegseth'i aday göstereceğini açıkladı. Amerikan ordusunun farklı birimlerinde görev yapan Hegseth, hem Irak hem de Afganistan'da farklı dönemlerde görev yaptı. 2 kez bronz madalya kazanan Hegseth, uzun yıllardır gazilerle ilgili programlar ve etkinlikler düzenleyen bir isim olarak tanınıyor. ABD'de Cumhuriyetçi kanada yakın yayın yapan Fox News kanalında program yapan Hegseth'in, kamuoyunun beklemediği "sürpriz" bir isim olarak Trump tarafından aday gösterildiği kaydedildi.

CIA'DA DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü görevi için eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday göstereceğini duyurdu.