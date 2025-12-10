ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde yayın yapan internet sitesi Politico’ya uzun bir röportaj verdi. Trump, Avrupa ülkelerinin liderlerinin ‘zayıf olduğunu savunurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı anlattı.

Erdoğan için ‘dostum’ diyen Trump, diğer ülke liderlerinin Erdoğan ile iletişim kurmaya çekindiklerini savundu. Trump, “Erdoğan ile ne zaman bir sorunları olsa, onunla konuşamadıkları için beni aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Aslında onu çok seviyorum. Aslında, bilirsiniz, güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu. Ama onunla başa çıkmakta zorlanıyorlar ve onu aramamı istiyorlar” şeklinde konuştu.

“BİRİNİ BIRAKMASINI İSTERİM ANINDA BIRAKIR”

Erdoğan ile konuştuğunda mutlaka bir çözüm bulduğunu belirten Trump, konuşmasının bu bölümünde dikkat çeken sözler söyledi. Trump, "Biliyorsunuz, o ve ben her şeyi hemen, çok hızlı bir şekilde hallediyoruz. Serbest bıraktığı ve yıllarca süren davalardan ve diğer her şeyden geçen bazı kişiler vardı. Ben de biliyorsunuz, onları serbest bırakmalısınız dedim ve o da serbest bıraktı” dedi.

Trump konuyla ilgili sözlerine “O, diğer birçok liderden çok farklı, ama onunla zor zamanlar geçiriyorlar. Ama biliyorsunuz, onunla gerçekten zor zamanlar geçirmemeliler” şeklinde sonlandırdı.

AKILLARA BRUNSON GELDİ

Trump’ın ABD basınında Erdoğan ile ilgili sözleri sonrası akıllara Rahip Brunson olayı geldi. İzmir’de yaşayan ABD’li rahip Craig Brunson 2016 yılının ekim ayında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

‘Terör örgütlerine suç işlediği ve casusluk yaptığı’ gerekçesi ile ev hapsine alınan Brunson hakkında 35 yıl hapis cezası istenmişti. Mahkeme ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak rahibin cezaevinde kaldığı süre gözönünde bulundurularak bir daha hapis yatmamasına hükmedildi. İlaveten hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı da kaldırıldı.

Rahip Brunson olayı Türkiye-ABD ilişkilerinde büyük gerginliğe neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brunson karşılığında o dönem ABD’de olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesini istedi. Ancak ABD’li yetkililer bu teklifi reddetti.

Erdoğan ise 2018 yılının ocak ayında yaptığı açıklamada “Amerika teröristi vermiyor, bahaneler uyduruyor. O zaman sen de bizden hiçbir teröristi alamazsın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın” ifadelerini kullandı.

2018 yılının temmuz ayında ise dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hükümetine ABD Başkanı Trump adına mesajım var: Pastor Andrew Brunson'u hemen serbest bırakın ya da sonuçlarına katlanmaya hazır olun" dedi. Sonrasında Trump, Türkiye’ye uygulanacak yatırımları duyurdu.

Gelen yaptırımlar sonrası 2018’in ekim ayında mahkemeden çıkan karar ile Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı. Ülkesine dönen Brunson, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray’da görüştü.