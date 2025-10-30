ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’nin, Washington tarafından uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi taahhüt ettiğini duyurdu.

GÜNEY KORE 600 MİLYAR DOLAR'DAN FAZLA YATIRIM YAPACAK

ABD Başkanı Trump’ın kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerindeki hesabından gerçeleştirdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı,

“Güney Kore, ABD'nin kendilerine uyguladığı gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ayrıca, petrol ve doğalgazımızı büyük miktarlarda satın almayı kabul ettiler ve zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak.

NÜKLEER DENİZALTILARA ONAY

Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü ve bu nedenle, onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer motorlu denizaltı inşa etmeleri için onay verdim. Harika bir başbakanla harika bir gezi!”