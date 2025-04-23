Trump FED Başkanı Powel’ı görevden alacak mı? Dünya piyaları bu kararı bekliyor!

Oval Ofis’te basın mensuplarına konuşan Trump, daha önce faiz oranlarını düşürmekte geciktiği için Powell’ı suçlayarak görevden alınması gerektiğini söylemişti.

Ancak önceki söylemlerinin aksine, Powell’ın görevine son vermeyi düşünmediğini belirten Trump, Fed Başkanı’nın faiz indirimlerinde daha aktif olması gerektiğini ifade etti.

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Trump, “Fed’in faiz oranlarını düşürmesi gerekiyor. Şu an oranı düşürmek için ideal bir dönemdeyiz. Powell’ın bu konuda gecikmek yerine erken veya zamanında hareket etmesini bekliyoruz.” dedi.

Buna karşın, 17 Nisan’da Trump, Powell’ın faiz indirimlerinde “Çok geç kaldığını ve hatalı olduğunu” söyleyerek görevine derhal son verilmesini talep etmişti.

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