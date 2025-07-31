Trump, Filistin’i tanımayacak

Filistin Devleti’ni tanıma kararı alan ülkeler arasına Kanada’nın da katılmasına, ABD cephesinden yorum geldi.

Bir Beyaz Saray yetkilisinin gazetecilerin konuya ilişkin sorularına yanıt olarak gönderdiği açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Filistin Devleti’ni tanımanın Hamas’ı ödüllendirmek anlamına geleceğini" düşündüğü hatırlatılarak, "Kendisi Hamas’ın ödüllendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden böyle bir adım atmayacak. Başkan Trump’ın önceliği insanlara yiyecek ulaştırmak" denildi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistin devletini tanıma planları nedeniyle İngiltere ve Fransa'yı eleştirmekten kaçınarak bu ülkelerin liderlerinin kendi kararlarını verme hakkına sahip olduklarını belirtmişti.