Trump geri adım attı! Ticaret savaşlarında yeni dönem

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile devam eden ticaret gerilimine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te düzenlenen bir yemin töreni sırasında konuşan Trump, Çin’e karşı sert bir tutum sergilemeyeceğini, ancak bir anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı. “Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” diyen Trump, Çin ile ilişkilerde yapıcı bir yaklaşım sinyali verdi.

“ÇİN İLE ARAMIZ İYİ”

Trump, ABD ile Çin arasındaki “ticaret savaşları”na dair soruları yanıtlarken, Çin’in er ya da geç ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda kalacağını belirtti. “Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor.” diyen Trump, Çin’le temasların devam ettiğini ve ABD’nin anlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

GÜMRÜK TARİFELERİNDE ORTA YOL

Çin’e uygulanan gümrük tarifelerine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, mevcut %145’lik tarife oranının devam etmeyeceğini, ancak sıfıra da inmeyeceğini belirtti. “Çin’e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD’den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak.” diyerek, Çin’in ekonomik avantajlarını sınırlama niyetini açıkça ortaya koydu.

NAZİK DİPLOMASİ

Trump’ın açıklamaları, Çin ile ticaret savaşlarında daha ılımlı bir yaklaşım benimsenebileceğine işaret ederken, aynı zamanda ABD’nin çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını da yansıttı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan kişisel ilişkisine vurgu yapan Trump, nazik bir diplomasi yürüteceklerini, ancak anlaşmanın kaçınılmaz olduğunu tekrarladı.