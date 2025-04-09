Trump göğsünü gere gere açıkladı! 'Gümrük tarifesi sayesinde günlük 2 milyar dolar kazanıyoruz'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin zor durumdaki kömür endüstrisinin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump, Beyaz Saray’da kömür madencilerinin de katıldığı programda ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Buradaki açıklamasında Trump, "Sıklıkla işittiğiniz gümrük tarifeleri var ya, bu tarifeler sayesinde her gün neredeyse 2 milyar dolar kazanıyoruz. Evet, günde 2 milyar dolar ve işlerimiz çok iyi gidiyor, gerçekten çok iyi" dedi.

"Daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz" dedi.

"BİRÇOK ÜLKE ANLAŞMA İÇİN SIRAYA GİRDİ"

Tarifeler konusunda birçok ülkenin ABD ile anlaşma yapmak için sıraya girdiğini ve bunların "hazır elbise gibi değil, terzi işi tarzı anlaşmalar" olduğunu ifade eden Trump, "70’te fazla ülkeyle temas kurduk. Hepsi bu sürece katılmak istiyor. Sorun ise hepsini kısa sürede kabul edebilecek olmayışımız. Buna gerek de yok, çünkü bildiğiniz gibi gümrük tarifeleri devrede ve daha önce hiç görmediğimiz seviyede para akışı sağlıyoruz" dedi.

"YILLARCA DİĞER ÜLKELER TARAFINDAN SÖMÜRÜLDÜK"

Trump, "Yıllarca belirli ülkeler tarafından bu tarifeler konusunda sömürüldük ve kötüye kullanıldık. Onlar bize karşı tarife uyguladı, biz ise onlara ya hiç uygulamadık ya da kayda değer bir önlem almadık. Ama şimdi yapıyoruz. Otomobillere tarife koyduk, keresteye koyduk, çelik ve alüminyuma koyduk. Bu yüzden ülkenin dört bir yanında çelik fabrikaları açılıyor" dedi.

Trump, "Geçtiğimiz günlerde çelik sektöründeki yöneticilerle konuştum. Hepsi, ABD’ye fabrika kurmaya geliyor. Çünkü burada fabrika kurarsanız, hiç vergi ödemezsiniz, sıfır tarife. Ama üretimi dışarda yapıp, ürünlerinizi Amerikalı işçilerin zararına olacak şekilde buraya getirirseniz, bunun bir bedeli olur. Bu da tarife demektir" şeklinde konuştu.