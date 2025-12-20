ABD Başkanı Donald Trump, 1 milyon dolar karşılığında yabancı başvuru sahiplerine 'hızlandırılmış vize süreci ve uzun vadede vatandaşlığa geçiş imkanı' sunan 'Trump Gold Card' uygulamasından bugüne kadar elde ettikleri kazancı açıkladı.

Şu ana dek bu kapsamda 1,3 milyar dolarlık 'Trump Gold Card' sattıklarını ifade eden Trump, özellikle teknoloji alanındaki firmaların yetenekli işgücünü ellerinde tutabilmek için bu karta başvuru yapmalarını tavsiye etti.

TRUMP GOLD CARD

Trump Altın Kart, başvuru sahibinin ülkeye "kayda değer fayda sağlayacağını" kanıtlaması şartıyla verilen özel bir vize türü olarak tanımlanıyor. Programın internet sitesine göre kart, 'rekor sürede ABD oturum' hakkı vadediyor. İç Güvenlik Bakanlığına ödenen 15 bin dolarlık işlem ücretinin ardından 1 milyon dolarlık katkı yapan başvuru sahiplerinin hızlandırılmış şekilde oturum alabileceği belirtiliyor. Diğer yandan ABD'de bir çalışanı sponsor etmek isteyen şirketlerin 2 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Program kapsamında yakında 5 milyon dolar karşılığında "özel vergi avantajları" sunan "platin" versiyonun da devreye alınacağı duyuruldu. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, programa ilişkin yaptığı açıklamada, başvuru sahiplerinin "hükümetin şimdiye kadar yaptığı en kapsamlı güvenlik taramasından" geçirileceğini ve kart sahiplerinin 5 yıl sonra vatandaşlığa giden bir yola sahip olacağını söyledi.