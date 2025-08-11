Trump görüşme öncesi tedirgin! Putin’e güvenemedi...

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında başkent Washington DC’de "kamu güvenliği acil durumu" ilan edildiğini açıkladı. Washington DC’nin "çeteler, uyuşturucu bağımlıları ve evsizler" tarafından ele geçirildiğini iddia eden Trump, "Bugün Washington DC’de kurtuluş günü. Başkentimizi geri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Columbia Bölgesi Özerklik Yasası’nın 740. maddesini devreye sokarak yerel polisi federal kontrolü altına alan Trump, başkente Ulusal Muhafızlar konuşlandırılacağını açıkladı. Los Angeles, New York ve Chicago gibi şehirlerin de bu adımı izlemesini umduğunu belirten Trump, "Kendi kendilerini temizlemek için adımlar atmalılar" ifadesini kullanarak, gerektiğinde diğer şehirlerde de benzer federal müdahaleler yapılabileceğini söyledi.



"HER İKİ LİDERİ DE MASAYA OTURTACAĞIM"

Trump, toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska’da yapacağı görüşmeye de değindi. Trump, söz konusu görüşmenin amacının barış anlaşmasının parametrelerini ele almak olduğunu belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmeden önce barış anlaşmasının parametrelerinin ne olacağını görüşmek üzere Putin ile bir araya geleceğim" dedi.

"Putin ile görüşmede bir anlaşma yapacak mısınız?" sorusuna Trump, "Anlaşma yapmayacağım. Anlaşma yapmak bana düşmez. Bir sonraki görüşmeye Putin ve Zelenskiy’nin de katılmasını istiyorum. Sonuç olarak ikisini bir odaya koyacağım. Ben orada olacağım ya da olmayacağım ve bence sorun çözülecek. Her iki lideri de masaya oturtacağım" cevabını verdi.



"PUTİN İLE BİR TOPLANTI YAPMAYI BEKLİYORUM, İYİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM, AMA KÖTÜ DE GEÇEBİLİR"

Putin’le yapacağı görüşmede işler yolunda giderse ABD ile Rusya arasında ticaret ilişkilerinde normalleşme olup olmayacağı sorusu üzerine Trump, "Evet, öyle" cevabını verdi. Trump, savaşın sona ermesinin ABD-Rusya ilişkilerini olumlu etkileyeceğini ve ticari potansiyeli artıracağını vurgulayarak, "Putin ile görüşmenin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir. Ben buraya tek bir nedenle geldim, başka birinin başlattığı, hiç olmaması gereken bir savaşı bitirmek için ve eğer bitirebilirsem harika olur. Karmaşık bir savaş, çok fazla kan döküldü" dedi.

