Trump gözünü Papalığa dikti. 'Papa olmak isterdim'

Kaynak: Haber Merkezi
Trump gözünü Papalığa dikti. 'Papa olmak isterdim'

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Papa'nın kim olmasını istediği sorusuna verdiği "Papa olmak isterdim" yanıtıyla sosyal medyayı salladı. Espri kısa sürede viral oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gündem yaratan bir espriye imza attı.

"BİR NUMARALI TERCİHİM OLURDU"

Bir gazetecinin Katolik dünyasının ruhani liderliğiyle ilgili olarak "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Başkan Trump, gülümseyerek şu yanıtı verdi:

"Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz."

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Başkan Trump'ın bu beklenmedik ve esprili cevabı, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak viral oldu. Beyaz Saray tarafından yönetilen bazı resmi X (eski adıyla Twitter) hesapları da Trump'ın bu anlara ait videosunu paylaştı. Trump'ın esprisi, hem destekçileri hem de eleştirenleri tarafından farklı yorumlarla karşılandı.

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