Trump-Harris düellosu! Herkesi ekranlara kitleyecek

Yaklaşık 90 dakika sürecek bu tartışmada, kürtaj, iklim değişikliği, enerji politikaları ve göçmenler gibi önemli konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Canlı yayın, Türkiye saatiyle sabaha karşı 04.00'te başlayacak ve Pensilvanya'nın Philadelphia kentindeki Anayasa Merkezi'nde gerçekleşecek. Yayın sırasında seyirci bulunmayacak ve adaylardan birinin konuşma sırası geldiğinde diğerinin mikrofonu kapatılacak.

Kamala Harris günlerdir yoğun bir şekilde tartışmaya hazırlanırken, Trump, daha önce yaptığı röportajlar ve danışmanlarıyla gerçekleştirdiği toplantılara güveniyor.

Harris’in ekibine göre, Demokrat aday, Trump'ı özellikle kürtaj konusundaki tutumları üzerinden eleştirip, liderlik konusunda yetersiz olduğunu vurgulamayı planlıyor.

Trump’ın ekibinden Tulsi Gabbard ise, Cumhuriyetçi adayın Harris'e diğer rakiplerine davrandığı gibi yaklaşacağını belirterek, Trump’ın kadınlara karşı farklı bir tavır sergilemediğini ve başarılarını Harris ile karşılaştırmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.