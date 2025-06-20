Trump henüz kararını açıklamadı ama ABD İsrail’e destek veriyor mu? İşte Netanyahu’nun gerçek amacı

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 8 gündür devam ediyor. İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin devam ettiği günlerde İsrail’in devreye girmesi ile artan gerginlik Orta Doğu’da savaş çanlarının çalmasına neden oldu.

Çatışmaların devam ettiği günlerde iki ülkenin kapsamlı bir savaşa girmesinden endişe ediliyor. İsrail, İran’ın nükleer ve askeri tesislerine saldırırken İsrail Başbakanı Netanyahu İran’ın nükleer güç olmasını istemediklerini kaydetti. İsrail, İran’ın nükleer silah sahibi olmasına çok yaklaştığını iddia etse de ortaya çıkan istihbarat raporları bunun tam tersini işaret etti.

Ortaya çıkan iddialara göre İran ile ABD nükleer anlaşma konusunda mutabakata çok yaklaşmıştı. ABD Başkanı Trump meselenin diplomasi ile çözülmesini istiyordu ancak İsrail’in devreye girmesi ile gerginlik bir anda tırmandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu saldırılar öncesinde ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmede İran’a askeri müdahale yapılması yönünde görüş bildirdi ve Trump’ı bu konuda ikna etti. Ancak Netanyahu Trump’ı savaşa katılması yönünde Trump’ı bir türlü ikna edemedi. Trump yaptığı son açıklamada kararını 2 hafta içinde vereceğini söyledi.

NETANYAHU’NUN PLANI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan analizlerde Netanyahu’nun kirli planı ortaya çıktı. Buna göre İsrail Başbakanı Netanyahu, nükleer müzakeleri sona erdirmek için İran’a saldırı başlattı. Analistlere göre Netanyahu saldırı sonrası İran’ın misilleme yapacağını biliyordu ve bu durum nükleer müzakerelerin sona ermesi anlamına geliyordu.

ABD tarafı her ne kadar diplomasiye şans vermek istese de Beyaz Saray içindeki bir kanat ABD’nin savaşa girmesi gerektiğini düşünüyor.

ABD İSRAİL’E DESTEK VERİYOR MU?

Deakin Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Forumu Direktörü Shahram Akbarzadeh çatışmaların gidişatı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Akbarzadeh, ABD’nin direkt müdahil olmasa da İsrail’e silah desteği sağladığını söyledi.

Akbarzadeh buna rağmen İsrail’in İran’ın yer altı nükleer tesislerini vurmak için ABD’nin doğrudan çatışmalara girmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akbarzadeh, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun asıl amacının nükleer tesisleri yok etmekten çok İran’da rejim değişikliği olduğunu sözlerine ekledi.