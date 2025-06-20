Trump, Hindistan Borsasına can suyu oldu

Hindistan hisse senedi piyasasında endeksler, haftanın son işlem gününde yukarı yönlü hareket etti. Mumbai merkezli BSE Sensex endeksi, sabah saatlerinde 387 puanlık artışla 81.752 seviyesine çıktı. Nifty 50 endeksi de yüzde 0,5 primle 24.900 puanın üzerine yükseldi. Kazançlarda en büyük etki, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-İran gerilimine ilişkin kararını iki hafta ertelemesi oldu.

Tüm sektörler artıda seyrederken, finans, sağlık ve otomotiv sektörleri öne çıktı. Küçük ve orta ölçekli hisselerde de yükseliş gözlendi. Small-cap endeksi yüzde 0,4, mid-cap endeksi yüzde 0,3 oranında değer kazandı.

Günün erken saatlerinde en fazla yükselen şirketler arasında Mahindra & Mahindra yüzde 2,5, Bharti Airtel yüzde 1,7, Power Grid yüzde 1,6, Reliance Industries yüzde 1,1 ve Nestle India yüzde 1,0 ile yer aldı. Yatırımcılar, Hindistan Merkez Bankası'nın bugün yayımlanacak faiz toplantı tutanaklarını bekliyor. Endeksin haftayı yüzde 0,8’lik kazançla kapatması bekleniyor.