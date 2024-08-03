Trump ile Kamala karşı karşıya geliyor

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Fox News'in ev sahipliğinde düzenlenecek tartışmanın Pensilvanya'da bir stadyumda yapılacağını belirtti.

Tartışmanın moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Trump, tartışmanın kurallarının, daha önce Başkan Joe Biden ile yapılan tartışmalarla aynı olacağını vurguladı.

Trump, tartışmanın büyük bir kalabalık önünde gerçekleşeceğini belirterek, "Demokratlar, yenilgiyi kabul eden bir adayı gayri resmi yolla değiştirdi. Bu demokratik süreç açısından bir tehdit oluşturuyor, ancak bu duruma hazırlıklıyım. Kamala Harris ile tartışmaya da hazırım," dedi.

Trump, Biden ile yoğun bir şekilde mücadele ettiğini, ancak şimdi yeni bir rakiple karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu yeni adayın kötü politikalarının aynı olacağını belirten Trump, 4 Eylül'deki tartışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Öte yandan, Kamala Harris henüz Fox News'in tartışma teklifine yanıt vermedi. Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Harris'in Demokratların başkanlık adayı olmayı garantilediğini duyurdu. Harris, resmi olarak Demokrat Parti'nin adayı olarak 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago'da yapılacak kongrede belirlenecek.