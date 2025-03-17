Trump ile Putin görüşecek

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump ile Putin görüşecek

Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslar devam ederken, ABD Başkanı Trump yarın Putin ile görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşacağını açıkladı. Trump, Florida'dan Washington'a gittiği uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, "Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin ile konuşacağım. Hafta sonu pek çok çalışma yapıldı. Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Trump, Putin ile "toprak" ve "enerji santralleri" hakkında konuşacaklarını da aktardı.

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