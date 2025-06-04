Trump ile Putin telefonda görüştü

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Trump ile Putin telefonda görüştü

Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna ilişkileri konuşulurken ABD Başkanı Turmp, "Görüşme iyiydi fakat hemen barışa yol açmayacak" dedi.

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