ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili arasında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

'SEZAR YAPTIRIMLARI' ASKIYA ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların 180 günlüğüne kısmen askıya alındığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklamada, 10 Kasım'da güncellenen Suriye yaptırımları bölümüne ilişkin kamuoyuyla bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım günü, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine devam etme taahhüdümüzü belirtmek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı" ifadesine yer verildi.

Alınan kararın, 23 Mayıs tarihinde 180 günlüğüne Sezar Yasası yaptırımlarının askıya alınması kararının yerini aldığının altı çizildi.

Açıklamada, Rusya ve İran'la ilgili işlemlerin yanı sıra bu ülke menşeli mal, teknoloji, yazılım, fon, finansman veya hizmetlerin transferinin bu muafiyetlerden hariç tutulduğu belirtildi.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ OLMADI

Şara, gazetecilerin bulunduğu Batı Kanadı'nın ana kapısı yerine, basın mensuplarının göremediği yan bir girişten Beyaz Saray’a girerken, kendisi için resmi karşılama töreni düzenlenmedi.

BAŞINA ÖDÜL KONMUŞTU

CIA görevlileri Suriye İç Savaşı sürecinde HTŞ'li Şara'nın başına 10 Milyon dolar ödül koymuştu. Terör yaptırımlarının kaldırılmasının açıklanmasının ardından yapılan bu gelişmeler ABD ile Suriye ilişkilerinde yeni dönemi işaret ediyor.

ŞARA'YA YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı'nın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı yaptırım listesinden çıkardığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMGK), ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etmişti.

Karara 14 BMGK üyesi "evet" derken Çin ise çekimser kaldı.

Karardan sonra konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, BMGK üyelerine teşekkür ederek, “Bu kararın kabulü ile Konsey, Suriye'nin yeni bir çağda olduğunu kabul eden güçlü bir siyasi mesaj gönderiyor.” demişti.

Waltz, Suriye’nin Cumhurbaşkanı Şara’nın liderliğinde, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Aralık 2024’ten bu yana terörizm ve uyuşturucuyla mücadele, kimyasal silah kalıntılarının ortadan kaldırılması, bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etme taahhütlerini yerine getirmek için sıkı bir şekilde çalıştığını söylemişti.

Associated Press'in (AP) dün yayımladığı haberde, Sara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK’de Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı belirtilmişti.