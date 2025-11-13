ABD tarihindeki en uzun kapanma Başkan Trump’ın attığı imza ile sona erdi. 43 gün aradan sonra hükümetin yeniden açılmasını sağlayan geçici bütçe tasarısı Cumhuriyetçiler ve Demokratların oylaması sonrası Trump’ın masasına geldi.

Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, hükümetin kapanmasından dolayı Demokratları suçladı. Trump, ‘aşırı’ olarak nitelediği Demokratları sorumlu tutarak ‘tamamen siyasal nedenlerle kapanmanın önünü açarak milyonlarca Amerikalının acı çekmesine neden olduğunu savundu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan ve düşük gelirli herkese sağlık sigortası imkanı sağlayan "Obamacare" sisteminin sadece sigorta şirketlerine yaradığını ve vatandaşların lehine çalışmadığını savunan Trump, bu sistemde sigorta şirketlerine aktarılan milyarlarca dolar paranın doğrudan vatandaşlara verilmesini önerdi.

Konuşmasının ardından geçici bütçeyi imzalayan Trump, böylece ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasına son verdi.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler liderliği de Demokratları suçlayarak "Artık Demokratların milyonlarca Amerikalı ailenin aç kalmasından, milyonlarca yolcunun havaalanlarında mahsur kalmasından ve askerlerimizin bir sonraki maaşlarını alıp alamayacaklarını merak etmesinden sorumlu oldukları konusunda hiçbir şüphe yok” dedi.

Öte yandan kapanma sonrası ücretsiz izne çıkarılan federal hükümet çalışanlarına yapılan bildirimde 13 Kasım itibari ile işlerine dönmeleri gerektiği belirtildi.

DEMOKRATLAR GERİ ADIM ATTI

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, taraflar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Demokrat senatörlerin, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.

Kapanmanın 41. gününde yapılan Senato oylamasında, tasarı 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti. Tasarıya 1 Cumhuriyetçi senatör karşı çıkarken, Demokrat veya bağımsız senatörlerden ise 8 "evet" oyu gelmişti.

ABD'de federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada ise 209'a karşı 222 oyla kabul edilmişti.