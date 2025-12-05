Aylar önce ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları, Donald Trump Jr. ve Eric Trump, “Trump Mobile” adını verdikleri akıllı telefon girişimlerini duyurmuştu. Markanın duyurusu Donald Trump’ın ilk başkanlık kampanyasının 10'uncu yıl dönümünü olan 16 Haziran'da yapılmıştı. Beklentiler büyüdü, herkesin gözü altın varaklı telefonunun çıkış tarihine çevrildi, ancak Trump Mobile ortada yok. Yine de şirket sipariş almayı sürdürüyor.

Serinin "amiral" ürünü, altın renkli ve iPhone’a oldukça benzeyen T1 modeliydi. Ürün başlangıçta “ABD’de üretiliyor” sloganıyla tanıtılmıştı. Ayrıca şirket, kullanıcıya sınırsız konuşma, mesaj ve internetin yanı sıra yol yardım ve tele-sağlık hizmetleri sunan “47 Planı” aboneliğini de aylık 47,45 dolardan duyurdu.

'ABD'DE ÜRETİLDİ' DEDİLER, SONRA O İFADEYİ SİLDİLER

Herkes telefonun çıkışını beklerken, Trump destekçileri de ön siparişlere abandı. Siparişler geldikçe geliyor ancak telefon bir türlü çıkmak bilmiyordu. Ardından şirket bazı değişikliklere gitti.

Markanın duyurusundan “ABD’de üretilmiştir” ibaresi internet sitesinden kaldırılarak o ifade, telefonun “ABD’de hayata geçirildiği” ve “Amerikan elleriyle yapıldığı” şeklinde yumuşatıldı.

Daha önemlisi, Trump Mobile planlanan çıkış tarihini kaçırdı. Haziranda yapılan açıklamada telefonun ağustosta satışa sunulacağı belirtilmişti. Daha sonra bu tarih ekime ertelendi. Kasım sonuna gelindiğinde ise şirket sitesi sadece “yıl içinde satışta” ifadesini kullanmaya başladı.

Trump Mobile’ın X hesabı aylardır sessiz; son paylaşım 27 Ağustos’ta yapıldı. Buna rağmen sipariş alınmaya devam ediliyor. Belirsizliğe rağmen şirket hâlâ 100 dolar karşılığında ön sipariş alıyor; kalan 399 doların telefonun tesliminde tahsil edileceği ifade ediliyor.