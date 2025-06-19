Trump İran'a saldırı planını onayladı mı? Çarpıcı iddia gündemde

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump İran'a saldırı planını onayladı mı? Çarpıcı iddia gündemde

İsrail-İran çatışmasında gerilim yükselirken ABD'nin saldırılara katılıp katılmayacağı merak konusu. Öte yandan ABD basını Trump'ın, İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi.

SALDIRI PLANLARINA YEŞİL IŞIK YAKTI

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

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İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

"NİHAİ KARARI VERMEDİM" DEMİŞTİ

Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" ifadelerini kullanmıştı.

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