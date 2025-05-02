Trump, 'İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak' dedi! İran'dan yanıt gecikmedi

İran'dan yapılan açıklamada yaptırımların ABD'nin "ekonomik terörizm yoluyla gelişmekte olan ülkeler arasındaki dostane ve hukuki ilişkileri bozma çabasının bir parçası olduğu söylendi.

İRAN'DAN PETROL ALAN ÜLKELERE TRUMP'TAN TEHDİT

ABD Başkanı Trump, “İran’dan petrol satın alanlar ikincil yaptırımlara tabi tutulacaktır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden İran'a yönelik açıklamada bulundu. Trump, açıklamasında “İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları hemen durdurulmalıdır! İran'dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimyasal satın alan herhangi bir ülke veya kişi, derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN ABD'YE KINAMA 'EKONOMİK TERÖR'

Tahran yönetimi, İran'ın petrol sektörünü hedef alan yeni yaptırımlar getiren ve askeri saldırı tehdidinde bulunan ABD'yi kınadı. İki ülkenin Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerinin de ertelendiği açıklandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin, Tahran ile çeşitli ekonomik ve ticari alanlarda iş birliği yaptıkları gerekçesiyle İran ve bazı ülkelerdeki kişi ve kurumlara uyguladığı yeni yaptırımları kınadıklarını bildirdi. Bekayi, "Ortaya çıkacak sonuçların ve yıkıcı etkilerin sorumluluğu Amerikan tarafına ait olacaktır." dedi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ"

Yaptırımların ABD'nin "ekonomik terörizm yoluyla gelişmekte olan ülkeler arasındaki dostane ve hukuki ilişkileri bozma çabasının bir parçası olduğunu" ifade eden Bekayi, Washington'un tek taraflı yaptırımlarını "uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarının ihlali" olarak nitelendirdi.

''YIKICI ETKİLERİN SORUMLULUĞU AMERİKAN TARAFINA AİT''

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Tahran'ı askeri saldırıyla tehdit etmesine de işaret eden Bekayi, "Amerikalı yetkililerin İran'a ilişkin çelişkili davranışları ve kışkırtıcı açıklamaları sonucu ortaya çıkacak sonuçların ve yıkıcı etkilerin sorumluluğu Amerikan tarafına ait olacaktır." değerlendirmesinde bulundu