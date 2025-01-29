Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Beyaz Saray'a davet etti

Kaynak: İHA
Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Beyaz Saray'a davet etti

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu Beyaz Saray'a davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 4 Şubat’ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak'ta görevi resmen devralmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı lider belli oldu. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Trump’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu 4 Şubat’ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi. Açıklamada, Netanyahu'nun Trump’ın 2’nci görev döneminde Beyaz Saray'a davet edilen ilk yabancı lider olduğu vurgulandı. İsrail basını, ikilinin Gazze ve Lübnan’da ateşkes dahil karşılıklı işbirliğini ele almasının beklendiğini duyurdu.

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