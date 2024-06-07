Trump İsrail lobisini kimin güçsüzleştirdiğini açıkladı

ABD Eski Başkanı Donald Trump, Fox News'a verdiği mülakatta Gazze'deki durumu ve ABD-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. Trump, İsrail'in 7 Ekim'de yaşadığı olayların unutulmaması gerektiğini savunarak, bu saldırıların hatırlanması ve İsrail'in Amerikan siyasetinde "eskisi gibi" güçlü bir konumda olması gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi siyasetçi, "İsrail (Gazze'de) bu işi bitirmeli, hızlı ve güçlü bir şekilde sonlandırmalı ve yeniden hayata dönmeli çünkü bu süreç çok uzun sürdü. Onlar kazanmalı ve işi bitirmeli" şeklinde konuştu.

DEMOKRAT SENATÖRE "FİLİSTİNLİ GİBİ DAVRANIYOR" SUÇLAMASI

Trump, İsrail lobisinin 15 yıl önce Washington'daki en etkili lobi olduğunu ancak bugün bazı Demokrat isimler yüzünden eski gücünden uzaklaştığını iddia etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak İsrail'de seçimlere gidilmesi gerektiğini söyleyen Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'e yüklenen Trump, "İsrail lobisinin şu an bir zamanlar olduğu gibi destekçisi yok. Bu konuda ben iyiyim ama onların arkasında kimse yok. Hatta Schumer bile Filistinli gibi davranıyor" ifadelerini kullandı.