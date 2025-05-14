Trump İstanbul’daki kritik zirveye katılacak mı? “Putin gelmemi istiyor” diyerek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump İstanbul’daki kritik zirveye katılacak mı? “Putin gelmemi istiyor” diyerek açıkladı

ABD Başkanı Trump, İstanbul’da Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşecek kritik zirveye katılıp katılmayacağı konusunda çarpıcı sözler söyledi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendisini İstanbul’da görmek istediğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe günü yapılması planlanan ateşkes müzakeresine ABD Başkanı Trump’ın katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Göreve geldikten sonra ilk Orta Doğu turuna çıkan Trump’ın kritik zirveye katılmayacağı ve yerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İstanbul’a gelmesi bekleniyordu.

Ancak ABD Başkanı Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Perşembe günü Türkiye’ye gelebileceğinin sinyalini verdi.

Trump yaptığı açıklamada "Benim de orada olmamı istiyor ve bu bir olasılık. Ben orada olmazsam onun da orada olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu öğreneceğiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan kritik zirveye Rusya Devlet Başkanı Putin’in gelip gelmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Kremlin, zirveye Rusya adına kimlerin katılacağın henüz netlik kazanmadığını açıklamıştı.

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