Trump kazanırsa saldırı düzenleyeceğini söylemişti, tutuklandı

ABD yetkilileri, eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması durumunda şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği tehditinde bulunan 25 yaşındaki Isaac Sissel'in tutuklandığını açıkladı. FBI, Michigan eyaletinde yaşayan Sissel'in, Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı düzenleme planı yaptığına dair tehditte bulunduğunu bildirdi.

FBI tarafından yapılan açıklamaya göre, Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği bir kağıtta, Trump'ın zaferinin ardından "muhafazakar Hristiyan pisliğine" yönelik bir saldırı yapacağını yazdı. Sissel, kağıdında "Elimde çalıntı bir AR-15 var ve ismini vermeyi reddettiğim bir hedefim var. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yerin bulunması mümkün değil, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bu tehdit, Sissel'in ciddi bir tehlike oluşturduğu ve potansiyel olarak bir saldırı planladığına dair derin endişelere yol açtı. FBI, olayla ilgili soruşturma başlatmış ve Sissel, tutuklanarak gözaltına alınmıştır.