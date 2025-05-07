Trump kendi bacağına sıktı! Aldığı karar ABD’yi krize soktu

ABD Başkanı Trump’ın göreve geldikten sonra Çin’e yönelik aldığı vergi kararı ticaret savaşını yeni bir seviyeye getirdi. Trump’ın kararı ile Çin’den yapılan ithalattan yüzde 145 vergi alınacak. Pekin yönetimi de misilleme olarak ABD mallarına yüzde 125 gümrük vergisi uygulamaya başladı.

ABD basınında çıkan haberlere göre Trump’ın ticaret savaşında aldığı karar kendi ülkesini vurdu. Trump, söz konusu kararı ABD şirketlerini ve ABD’li üreticileri korumak için aldığını iddia etse de ticaret savaşının ülkede yeni bir krizin çıkmasına neden oldu.

ABD’nin en önemli liman merkezlerinden biri olan Kaliforniya’da şirketlerin krize girdiği ve işten çıkarmaların başladığı öğrenildi. Çin’den gelmesi beklenen çok fazla geminin planlarının iptal edildiği belirtilirken bunun temel nedeninin şirketlerin yüzde 145’lik gümrük vergisini ödemekte çok zorlanması olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Ticaret savaşı nedeniyle Çin’den ithalatta büyük düşüş beklenirken bu durum ham ithalatçıları hem de üreticileri zor durumda bıraktı.

Los Angeles Limanı'nın yönetici müdürü Gene Seroka bu hafta konteyner teslimatlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'lik bir düşüş beklediğini söyledi.

ABD’li iş adamları, yeni krizde kimsenin güvende olmadığının altını çizerken devlet teşvikleri ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların iş dünyasına verdiği desteğin de tükenme noktasına geldiğini vurguladı. Öte yandan söz konusu krizin ülkenin tamamını etkilemesi bekleniyor.

YENİ KRİZ EN ÇOK HANGİ SEKTÖRÜ VURACAK?

ABD’de çıkan yeni krizin özellikle lityum pillere dayanan enerji depolama sektörü ve elektrikli araç üreticilerini vurması bekleniyor. Çünkü lityum pillerin üretimi büyük oranda Çin’de yapılıyor.

Los Angeles County Ekonomik Kalkınma Şirketi CEO'su Stephen Cheung yaptığı açıklamada Trump'ın değişken ticaret politikasının neden olduğu karışıklığın Beyaz Saray'ın bilgi boşluğuyla daha da kötüleştiğini söyledi.

Beyaz Saray’dan gelen son bilgilere göre ABD Başkanı Trump’ın ekonomi danışmanları ve Hazine Bakanlığı yetkilileri krizi yakından takip ediyor. Ancak Trump yönetimin konuya yakın zamanda el atarak çözüm arayışına girişmesi beklenmiyor.

İş dünyası krizin derinleşerek işten çıkarmaların artmasından ve üretimdeki düşüşten endişe ediyor.