Trump: Kennedy suikastı dosyaları yayınlanacak

Kaynak: ANKA
Trump: Kennedy suikastı dosyaları yayınlanacak

ABD Başkanı Trump, Kennedy suikastı dosyalarının yayınlanacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin salı günü açıklanacağını duyurdu.

Trump, yönetiminin Eski Başkan John F. Kennedy ile ilgili yaklaşık 80 bin sayfalık dosyayı salı günü kamuoyuna açıklayacağını söyledi. Trump, “İnsanlar yıllardır bunu bekliyordu ve ben de adamlarıma bunların yarın açıklanması gerektiği talimatını verdim” dedi.

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Donald Trump, bu yılın başlarında federal hükümete Kennedy, kardeşi Robert Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlarına ilişkin kayıtların yayınlanmasına yönelik bir plan sunmasını emreden kararnameyi imzalamıştı.

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