Trump Macron'u kovdu, Zelenskiy'le bire bir görüştü! Konuşmaları deşifre edildi...

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Şubat ayında Oval Ofis'teki gergin hesaplaşmadan sonra Vatikan'da yeniden bir araya geldi. Görüşmeye dair çarpıcı detaylar dudak okuyucuları tarafından ortaya çıkarıldı.

"BUNU YAPMANI İSTERİM AMA BU ŞEKİLDE DEĞİL"

Aziz Petrus Bazilikası'ndaki törenden önce yapılan ikili görüşmede, adli dudak okuyucu Nicola Hickling'in tespitine göre Zelensky, Trump'a "Bunu yapmanı isterim ama bu şekilde değil" dedi. Trump ise Zelenskiy'e "Çok ilginç bir strateji, güvenceniz var" şeklinde karşılık verdi.

TRUMP, GÖRÜŞMEDE MACRON'U KOVDU

Görüşme öncesi Zelenskiy'nin isteği üzerine Vatikan üç sandalye hazırlanmıştı. İddialara göre, Ukrayna lideri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da görüşmeye katılmasını istedi. Ancak dudak okuyucu Hickling'e göre, Trump doğrudan Macron'a dönerek "Bu bir bire bir görüşme olacak, doğru yerde değilsin, bana bir iyilik yapmanı istiyorum, buradan gidebilirsin" dedi ve Macron'u odadan kovdu.

Macron'un bu soğuk tavır karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşadığı, maruz kaldığı sözlerin ardından odayı terk ettiği belirtildi.

TRUMP UKRAYNA'YA GÜVENCEMİ VERDİ?

Washington Post'un haberine göre Trump, Ukrayna'yı Rusya ile barış görüşmeleri yapmaya teşvik etmeye devam etti. Trump yaptığı değerlendirmede, Rusya ve Ukrayna arasında bir anlaşmaya varılmasına "çok yaklaşıldığını" ifade etmişti. "Büyük noktaların çoğu kabul ediliyor" diyen Trump, iki tarafın üst düzey görüşmeler için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

"BARIŞ OLMAZSA ÇEKİLİRİM"

ABD Başkanı, barış sürecinde ilerleme sağlanmaması durumunda girişimlerden çekileceğini ifade etti. Geçen yıl, Ukrayna'daki savaşın 24 saat içinde sona ereceğini söyleyen Trump, bu beyanının "şaka" olarak değerlendirilebileceğini aktardı.

OVAL OFİS'TEN SONRA İLK TEMAS

Trump ve Zelensky, Şubat ayında Oval Ofis'te yaşanan gergin görüşmeden sonra ilk kez Vatikan'da yüz yüze geldi. İkilinin yaklaşık 15 dakika süren sohbeti, dikkatle takip edildi.

Beyaz Saray Cumartesi günü yaptığı açıklamada Trump ve Zelenskiy'nin Papa Francis'in cenaze töreni öncesinde "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump ve Başkan Zelenskiy bugün özel olarak bir araya geldiler ve çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiler," dedi ve daha fazla ayrıntı verileceğini söyledi.