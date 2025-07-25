Trump, Macron'un Filistin kararını ti'ye aldı

Kaynak: DHA
Trump, Macron'un Filistin kararını ti'ye aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Emmanuel Macron'un Fransa'nın Filistin devletini tanıyacağı yönündeki açıklamasına ilişkin, “Ne söylediğinin bir önemi yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya seyahati öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin devletini tanıma kararını hakkında, “Ne söylediğinin bir önemi yok. Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Çok iyi bir adam. Onu seviyorum ama bu açıklamanın hiçbir ağırlığı yok” ifadelerini kullandı.

macrom.jpg

Gazze’deki ateşkes süreciyle ilgili olarak Trump, İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının pek olası olmadığını söyledi. Hamas’ın aslında bir anlaşma yapmak istemediğini öne süren Trump, “Sanırım ölmek istiyorlar” dedi. Nispeten az sayıda rehinenin kaldığını belirten Trump, Hamas'ın müzakere edecek ‘hiçbir pazarlık kozunun’ kalmadığını kaydetti.

Son Haberler
Son dakika! Muğla'da korkutan deprem...
Son dakika! Muğla'da korkutan deprem...
Borsa haftayı nasıl tamamladı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren sektörler! (25 Temmuz 2025)
Borsa haftayı nasıl tamamladı?
Fenerbahçe'den KAP bildirimi
Fenerbahçe'den KAP bildirimi
Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!
Bakırköy mitinginin ardından operasyon: 10 TİP'li hakkında tutuklama talebi!
Müller'den devam kararı: 'Hala istiyorum'
Müller'den devam kararı: 'Hala istiyorum'