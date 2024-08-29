Trump mı, Harris mi? ABD başkanlık seçimlerinde anketlere göre kim önde?

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Reuters ile Ipsos'un son bir haftada yaptığı anket, Demokrat Parti Kongresi'nde ivme yakalayan Harris'in bu enerjiyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.
Ankete göre Harris, ülke genelinde yüzde 45 oy oranına ulaşırken, Trump yüzde 41'de kalıyor.
Temmuz ayında yapılan ankette Trump'la neredeyse aynı oy oranına sahip olan Harris'in, özellikle kadın ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasındaki desteğini artırdığı belirtiliyor.
Harris, kadınlar ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasında Trump'ın 13 puan önünde, yüzde 49 seviyesinde destek buluyor.
Trump ise beyaz Amerikalılar ve erkek seçmenler arasında Harris'in önünde yer alıyor.
KRİTİK EYALETLERDE TRUMP ÖNDE
Aynı ankete göre, ülke genelinde Harris önde olsa da seçimlerin kaderini belirleyecek 7 kritik eyalette Trump'ın ortalama 2 puan önde olduğu tespit edildi.
Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada ve Kuzey Carolina'da yapılan anketlerin ortalamalarına göre Trump'ın az farkla önde olması, 5 Kasım'daki başkanlık yarışının çok çekişmeli geçeceğini gösteriyor.
Reuters'ın anketinin yanı sıra, seçim anketlerini düzenli olarak yayınlayan Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan anketlerin ortalamalarına göre Trump, Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania ve Kuzey Carolina'da yüzde 1'in altında farklarla önde gözüküyor.
Harris ise Michigan'da 2, Wisconsin'de 1 puan farkla Trump'ın önünde yer alıyor.