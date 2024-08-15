Trump mı Harris mi? Son anketten çarpıcı sorular

Kaynak: AA
Trump mı Harris mi? Son anketten çarpıcı sorular

ABD'de The Cook Political Report şirketinin anketine göre 'salıncak eyaletler' olarak nitelendirilen 6 seçim bölgesinin 5'inde Kamala Harris, Donald Trump'ın önünde.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin yayımlanan bir ankette, Demokratların adayı Kamala Harris'in yarışın çekişmeli geçtiği "salıncak eyaletler"in 5'inde, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın ise 1'inde önde göründüğü belirtildi.

The Cook Political Report şirketinin anketine göre, "salıncak eyaletler" olarak isimlendirilen Pensilvanya, Wisconsin, Michigan, Kuzey Carolina ve Arizona'da Kamala Harris, Nevada'da ise eski ABD Başkanı Donald Trump önde çıktı. Georgia eyaletinde ise her iki aday yüzde 48'le eşit destek aldı.

FARKLAR 1-3 PUAN ARASI

Harris, ankette rakibi Trump'tan Wisconsin ve Michigan'da 3, Pensilvanya ve Kuzey Carolina'da 1, Arizona'da ise 2 puan önde çıktı. Trump ise Nevada eyaletinde Harris'in 3 puan önünde göründü.

Buna göre, 7 çekişmeli eyalette Harris'e destek ortalama yüzde 48 olarak anketlere yansıdı. Trump'ın ise yüzde 47 destek gördüğü belirtildi.

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