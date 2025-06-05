Trump-Musk gerilimi piyasaları sarstı: Tesla'daki 150 milyar dolarlık kayıp borsayı düşürdü

Tesla hisselerindeki yüzde 14'ü aşan değer kaybı yaklaşık 150 milyar dolarlık piyasa değeri erimesine yol açarken, Trump ile Çin lideri Şi arasındaki olumlu telefon görüşmesi piyasalardaki negatif havayı dağıtmaya yetmedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, New York borsasında endeksler haftanın dördüncü işlem gününü kayıplarla tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalarak 42.319,74 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 5.939,31 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,83 kayıpla 19.298,45 puana indi.

TRUMP-MUSK KAVGASI TESLA'YI VURDU

Piyasalardaki negatif seyrin ana nedenini, ABD Başkanı Donald Trump ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasındaki gerilim oluşturdu. Kısa süre önce Trump'a danışmanlık görevinden ayrılan Musk'ın, Kongre'deki bir vergi indirimi tasarısını sert bir dille eleştirmesi, ikili arasındaki ipleri gerdi.

Bu gerilim, elektrikli otomobil devi Tesla'nın hisselerine satış olarak yansıdı. Şirket hisseleri gün içinde yüzde 14,3 oranında değer kaybederken, bu düşüş Tesla'nın piyasa değerinde yaklaşık 150 milyar dolarlık bir erimeye neden oldu.

Tartışma, ABD Başkanı Trump'ın Musk'ı "hükümet sözleşmelerinin ve sübvansiyonlarının sonlandırılabileceği" yönünde tehdit etmesiyle daha da alevlendi.

ÇİN İLE POZİTİF GÖRÜŞME GÜNDEMDE GERİYE DÜŞTÜ

Piyasaları sarsan bu gerilim, günün bir diğer önemli gelişmesini gölgede bıraktı. ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, 1,5 saat süren görüşmenin "çok verimli ve iki ülke açısından da çok faydalı geçtiğini" vurguladı. Trump ayrıca, iki ülke heyetlerinin yakında bir araya geleceğini belirtti. Ancak bu olumlu gelişme, Tesla şokunun etkisini silemedi.

EKONOMİDEN KARIŞIK SİNYALLER GELDİ

Yatırımcıların takip ettiği makroekonomik veriler ise ABD ekonomisine dair karışık bir tablo çizdi. Ülkenin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55,5 azalarak 61,6 milyar dolara geriledi ve Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Buna karşılık, iş gücü piyasasında zayıflama sinyalleri geldi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 247 bine yükselerek Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakından izlediği birim emek maliyeti, yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,6 ile beklentilerin üzerinde artarak enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Analistler, Trump yönetiminin ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişesini dile getirdi. Bu nedenle, yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerinin, ABD ekonomisinin gidişatına dair daha net bir sinyal vermesi açısından yatırımcılar tarafından dikkatle beklendiği ifade edildi.