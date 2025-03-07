Trump NATO ülkelerini parayla tehdit etti 'Yeterince ödemezseniz sizi koruyamam'

ABD Başkanı Donald Trump diğer yandan önümüzdeki bir buçuk ay içinde Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını da açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis’te gazetecilere verdiği demeçte, bir kez daha, harcama hedeflerini karşılamamaları halinde ABD'nin NATO müttefiklerini savunmayabileceğini belirtti.

Oval Ofis'te bir muhabirin “ABD'nin ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağını bir politika haline getirecek misiniz?” sorusuna Trump, “Eğer ödeme yapmazlarsa onları savunmayacağım. Hayır, onları savunmayacağım. Bunu söylediğimde çok tepki aldım.” cevabını verdi.

SİZCE GELİP BİZİ KORURLAR MI?

Başkan Trump, "Eğer ABD sıkıntıya girerse ve biz onları arayıp 'Bir sorunumuz var' dersek, Fransa, 'Bir sorunumuz var' dersek, adını vermeyeceğim birkaç ülke daha… Sizce gelip bizi korurlar mı?" dedi.

ABD Başkanı Trump açıklamasının devamında önümüzdeki bir buçuk ay içinde Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını da dile getirdi. Trump, "Onlarla harika bir ilişkim var ve bana çok iyi davrandılar. Ancak askeri teçhizat ve diğer şeyleri satın almak için Amerikan şirketlerine çok para harcayacaklar." ded