Trump, NATO Zirvesi'ne katılacak

Kaynak: AA
Trump, NATO Zirvesi'ne katılacak

ABD Başkanı Trump, 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Lahey kentinde yapılacak olan NATO Zirvesi'ne katılacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Lahey'de 24-26 Haziran'da arasında yapılacak NATO Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRE

Leavitt, ABD Ticaret Temsilciliği’nin (USTR), tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılması için belirlenen son tarihin yaklaştığını ticaret ortaklarına hatırlatmak amacıyla tekliflerini sunmalarını isteyen bir mektup gönderdiğini de bildirdi.

Leavitt, basın toplantısında, ‘ABD'nin gönderdiği mektubunda diğer ülkelerin ticaret konusunda en iyi tekliflerini sunmaları için çarşamba gününe kadar süre verdiği’ yönündeki habere ilişkin soruyu yanıtladı.

Mektubun içeriğini teyit edebileceğini kaydeden Leavitt, “USTR bu mektubu tüm ticaret ortaklarımıza son tarihin yaklaştığını dostane bir şekilde hatırlatmak için gönderdi” dedi.

ANLAŞMALARIN DUYURUSU YAPILACAK

Sözcü Leavitt, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın dünya genelindeki pek çok önemli ticaret ortağıyla görüştüğünü belirtti. Leavitt, Greer'ın şu anda Paris'te ABD'nin birçok ticaret ortağıyla görüştüğünü söyleyerek, anlaşmaların duyurusunun yakında yapılacağını da aktardı.

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