Trump ne kadar ince düşünüyor!

Siyonistlere kapısını sorgusuz açan ABD’nin başkanı Donald Trump inciler döküyor. “Gazzeliler perişan olmasınlar. Lütfen Sîsî, Lütfen Abdullah... Siz ülkenize kabul edin. Onların evleri barkları yıkıldı. (Acaba yıkılması için kim kesenin ağzını açtı?!) Filistinliler ortada kaldılar. Siz Mısır’a Ürdün’e kabul ederseniz, biz de size destek veririz.” demeye gelen sözler ediyor.

Bu sözleri bir kere etse yanıldı deriz, danışmanları yanlış bilgi verdi, deriz. Tekrar tekrar söylüyor.

Bütün Arap ülkelerinde Filistin grubu vardır. Çünkü Filistinliler 1948’den beri yurtlarından kovulageldiler.

Trump bir şeyi aklına getirmiyor. Filistinliler yüzünden Lübnan’da ve Ürdün’de büyük çatışmalar oldu. Filistinliler bir yerden bir yere yine sürüldüler. Mülteci kamplarında yaşamaya mahkûm edildiler.

Önce Trump’ın asıl ne dediğini kendi ağzından okuyalım:

“Bir şeyler olmalı. Ancak orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu yüzden bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim.”

Bu sözlerin satır arasında yatan gerçek: Gazze boşaltılsın, Siyonistler rahat etsin. HAMAS veya başka Filistin örgütlere İsrail’e saldırmasın. Siyonistler, Filistinliler yüzünden teyakkuzda kalmasınlar. Silahlanmak için ikide bir bizden para istemesinler.

Hiçbir Arap ülkesi toplu hâlde Filistinlileri istemez. Filistinliler kendi topraklarını kurtarmak için gittikleri ülkelerde de örgütlenecekler. Bu örgütlenme, giderek o ülkeyi tehdit edecek. Örneği görüldü. (Yukarıda verdik.)

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Asıl düşündürücü açıklama İran’dan geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın, Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme çağrısı hakkında “Bu geçmişte denendi ve başarılı olmadı. Filistin silinemez, Filistinliler sürgün edilemez.” dedi. Sonra müstehzî bir dille şu cümleleri kurdu:

“Filistinliler yerine İsraillileri sürgün etsin. Onları Grönland'a götürsün. Böylece bir taşla iki kuş vururlar, İsrail ve Grönland problemini halleder.”

Abbas Erakçi, “İsraillilerin kendi topraklarında yaşamaya hakkı olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna şu düşündürücü cevabı veriyor:

“Herkesin yaşamaya hakkı vardır; ancak, kimsenin başkasının toprağını işgal etme hakkı yoktur. Bu topraklar Filistinlilerin. Kendi toprakları ve kaderleriyle ilgili kararı Filistinliler vermelidir.”

Abbas Erakçi’nin bu açıklamasına Siyonistlerin vereceği cevap belli... “Biz bu topraklardaydık, Asur, Babil ve Roma döneminde bizi sürdüler. İki bin yıl sonra tekrar topraklarımıza döndük…”

Herkes inanç çizgisinde yol alsa, birçok millet, birçok etnisite, yaşamamalı, yok olmalı. Türkler de Orta Asya’dan Anadolu’ya geldiler. Geri mi dönsünler?!

Kimse kimsenin inancına karışmadıkça “kutsal” topraklar, orada yaşayan insanların kontrolünde olur.

İşte Mekke... Kâbe bütün Müslümanların yönünün döndüğü yer ve orası Vahhabî Arapların sınırları içinde...

Trump, bir tarafta Panama Kanalı’nı, bir tarafta Kanada’yı, bir tarafta Belçika sınırları içindeki Grönland adasını istiyor. Diğer tarafta İsrail’i sağlam zemine oturtarak, tepesindeki Siyonist baskısına karşı rahatlama yolu arıyor. Siyonistler varsa, o var çünkü. “İnsan” bir kendisi, bir de Siyonistler!

İsrail’deki Yahudilerin ruh hâllerini çözmek için kafa yordum.

Çok itiraz edilecek ama kesin söylüyorum, bir avuç fanatik, dışında, İsrail’de yaşayan Yahudiler masum. Geçmişte aileleri çaresizlikten göçmüşler. Yine yüreklerinde Siyon Tepesi, Süleyman Mabedi elbette var. Ama 2 bin yıl sonra gelip buraları ihya edelim, dilemezler. Neticede kendi kitaplarında yerleri belli. Dua edecekleri duvar ayakta… Buradan gönülleriyle her kutsalı sarmalarlar.

***

Siyonistlerin en kutsalı Ağlama Duvarı’nın uzantısı tünelin açılmak istendiği, büyük çatışmaların çıktığı döneminde, çatışmaların hemen ardından Filistin ve İsrail’deydim. Gözlemlerime dayanarak yazdıklarımı birlikte okuyalım:

“Yahudi gözümüzde çok büyütüldü ve farklı gösterildi. Bu büyütme ve farklı gösteriş oranına göre, insan, İsrail devletinde de farklılık arıyor.

2 bin yıl sonra ideallerini gerçekleştirmek elbette dünyada eşi benzeri görülmemiş azametli bir iş. İsrail'e yerleşenler ya muhtaç insanlar ya da son derece dindar. Zenginler dışarıda kalmışlar. Asıl İsrail devletini yaşatanlar da onlar... Gerek akıl vererek, gerek lobi faaliyetleri göstererek, gerekse para göndererek o kadar Arap devletinin arasında İsrail'i ayakta tutuyorlar. İsrail'de yaşayanlara ise dışarıdakilerin hazırladıkları planın hamallığını yüklenmek kalıyor.

Dünyanın dört bir yanına dağılmış ikinci bir millet daha gösteremezsiniz. Çingeneler diyeceksiniz ama onlar ideallerinden koparılmış değiller. Gönüllü göçmendirler; Hindistan ile Mısır'dan dünyaya yayılmışlardır. Yaygınlıkları da yakın zaman içinde, belki en fazla XV. yüzyıla kadar uzanır. Yahudilerin ise 2 bin yıl önce krallıkları yıkılmış, her biri bir tarafa dağıtılmışlardır. O zamandan beri de Yahudiliklerini koruyarak geldiler. Her gün birbirlerine ‘Jaruselam'da buluşmak üzere...’ diye selâm vermişlerdir. Jaruselam, yani Kudüs...

Ve... Kudüs'te buluştular.”

***

Kudüs’te buluştular ama kan gövdeyi götürüyor. Yaşamak böyle bir şey mi?