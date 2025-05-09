Trump, Netanyahu'yu sildi! İsrail radyosu duyurdu

Cozin, söz konusu bilgiyi İsrailli bir yetkiliye dayandırarak X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştı.

İSRAİLLİ YETKİLİ: “TRUMP MANİPÜLE EDİLDİĞİNE İNANIYOR”

Haberde, Trump’ın çevresindekilerin kendisine Netanyahu’nun onu manipüle ettiği yönünde bilgi verdiği belirtildi. İsrailli yetkili, Trump’ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten nefret ettiğini vurguladı. Yetkili, “O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi.” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK İŞLER BAKANI DERMER’İN GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

Cozin’in aktardığına göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in Cumhuriyetçi senatörlere yönelik Trump’a ne yapması gerektiği konusunda yaptıkları girişimin de sonuçsuz kaldığını belirtti.

ABD-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE GERİLİMİN NEDENİ: SOMUT PLAN EKSİKLİĞİ

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Cozin, ABD ile İsrail arasında ilişkilerin kötüleşmesinin temelinde Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusundaki belirsiz politikalarının yattığını ifade etti. Ayrıca Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da net bir öneri sunamadığını belirten Cozin, “Gazze’de de göreceğiz.” ifadelerine yer verdi.