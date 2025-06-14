Trump nihayet onayladı: U.S. Steel, Japonlara satılıyor

ABD’nin köklü çelik üreticisi U.S. Steel, Japonya’nın dev sanayi şirketi Nippon Steel tarafından 14,9 milyar dolara satın alınıyor. Başkan Donald Trump’ın imzaladığı kararnameyle birleşmenin önündeki son engeller de kalktı. Şirketler, ABD Hazine Bakanlığı’yla yapılan anlaşma kapsamında, ulusal güvenlik kaygılarını gidermeyi taahhüt etti.

Yapılan açıklamada, “Amerikan çelik sanayisini yeniden güçlendirmek için taahhütlerimizi uygulamaya koymak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Anlaşma, 2028’e kadar 11 milyar dolarlık yeni yatırım, üretim ve ticaret yükümlülükleri içeriyor.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yoji Muto, “Bu yatırım, Japonya ile ABD arasındaki yakın ortaklığı daha da pekiştirecek” dedi.

ABD hükümeti, anlaşma kapsamında ‘altın hisse’ aracılığıyla şirketin bazı stratejik kararlarında veto hakkına sahip olacak. Pennsylvania senatörü David McCormick, bu hissenin Amerikan çıkarlarını koruma amacı taşıdığını vurguladı.

Nippon Steel, bu satın alma sayesinde ABD’de büyümeyi hedefliyor. Şirket, 2028 sonrası 3 milyar dolarlık ek bir çelik fabrikası yatırımı planlıyor. Uzmanlar, bu adımın ABD altyapı projelerinden büyük kazanç getireceğini belirtiyor.