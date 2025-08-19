Trump öğrencilere savaş açtı! Suçlamalar şoke etti

ABD’de Trump yönetiminin sert göçmenlik politikaları bu kez binlerce uluslararası öğrenciyi hedef aldı. Fox Digital’ın haberine göre, yaklaşık 6 bin öğrenci vizesi iptal edildi. Gerekçeler arasında yasa dışı faaliyetler ve hatta 'terör bağlantıları' gösterildi.

Fox Digital tarafından duyurulan bu karar, yeni göçmen politikaları kapsamında, öğrenci vizelerine karşı özellikle sert bir yaklaşım benimsenmesi ve sosyal medya incelemelerinin sıkılaştırılması ile birlikte geldi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine göre, 6 bin vizenin yaklaşık 4 bini, vize sahiplerinin 'yasaları çiğnemesi' nedeniyle iptal edildi. Yetkili, iptale neden olan suçlar arasında, iddia edilen terör suçlarına ek olarak, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma ve hırsızlık yapmak olduğunu belirtti.

Öte yandan, bakanlığın yayınladığı Dışişleri El Kitabı'ndaki vize uygunsuzluğuyla ilgili bir kurala atıfta bulunan yetkili, yaklaşık 200 ila 300 vizenin 'terör suçları' gerekçesiyle iptal edildiğini söyledi. Vizeleri iptal edilen öğrencilerin hangi grupları desteklediği ise belirtilmedi.

TRUMP ÜNİVERSİTELERİ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Gazze Savaşı sırasında Filistinlilerin haklarını savunan büyük çaplı öğrenci protestolarının ardından, birçok üst düzey ABD üniversitesini, 'antisemitizmin kalesi haline gelmekle' suçlamıştı.

Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard ile yaşadığı anlaşmazlıkta Trump, soruşturmalar için ayrılan fonları dondurmuş ve üniversitenin vergi muafiyet statüsünü kaldırmakla tehdit etmişti.

Bu durum, birçok Avrupa ülkesini yetenekli öğrencileri çekmek için araştırma hibelerini artırmaya yöneltti.

DIŞİŞLERİ BAKANINDAN SERT AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin öğrenci vizelerinin iptaline yönelik politikalarını şiddetle savundu.

Rubio, Ağustos ayı başlarında EWTN'ye verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

“Öğrenci vizesi anayasal bir hak değildir. Öğrenci vizesi, vermeyi biz uygun görürsek verilen bir ayrıcalıktır [...] Her gün dünyanın dört bir yanında binlerce vize başvurusu reddediliyor. Şu anda sizinle konuşurken bile birinin ABD vizesi talebi geri çevriliyor olabilir. Dolayısıyla, eğer başvuru sırasında hakkınızda olumsuz bir şey bilseydim, size vize vermezdim. Sonradan bu bilgiyi öğrendiğimde ve size vize vermiş olduğumu fark ettiğimde, neden o vizeyi iptal edemeyeyim?”