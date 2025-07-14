Trump patriot sevkiyatını resmen duyurdu: Gözler Moskova'ya çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya acilen ihtiyaç duyduğu "Patriot" hava savunma sistemlerinin gönderileceğini açıkladı. Trump, “Ukrayna’ya gerekli olan ‘Patriot’ları göndereceğiz” ifadelerini kullandı. Ancak kaç sistem gönderileceği konusunda net bilgi vermedi. Trump, bu sistemlerin Avrupa Birliği tarafından finanse edileceğini, ABD’nin herhangi bir ödeme yapmayacağını söyledi. Avrupa’nın Ukrayna’yı koruma sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bu hafta yapacağı görüşmede savunma işbirliği ve askeri teknolojilerin satın alınmasını konuşacaklarını aktardı. Bu adım, ABD’nin daha önce durdurduğu Patriot sevkiyatlarını yeniden başlatması anlamına geliyor.

Ukrayna, Rusya’nın yoğun hava saldırıları karşısında hava savunma kapasitesini güçlendirmek için ABD’den ek Patriot sistemleri talep etmişti. Rusya, Temmuz başından itibaren özellikle Ukrayna şehirlerine yönelik drone ve füze saldırılarını artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Temmuz’un ilk günlerinde en şiddetli saldırıların gerçekleştiğini açıkladı. Son saldırılarda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

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Almanya da Trump’ın bahsettiği Patriot sistemlerinin tedarikinde önemli rol oynuyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Roma’da düzenlenen Ukrayna yeniden inşa konferansında ABD’den Patriot sistemleri satın alıp Ukrayna’ya göndermeyi planladıklarını açıkladı. Bu konuda Norveç’in de finansman sağlayabileceği belirtiliyor. Almanya, şimdiye kadar Ukrayna’ya üç Patriot sistemi teslim etti.

ABD, savaşın başından bu yana Ukrayna’ya en büyük askeri desteği veren ülkelerden biri oldu. Ancak Trump’ın yeniden başkan seçilmesi sonrası Moskova ile ilişkilerde bir yumuşama süreci yaşandı. Trump, önceki dönemde silah sevkiyatlarını durdurmuş, sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtmişti. Seçim kampanyasında savaşı hızlıca bitirme sözü veren Trump, şimdiye kadar bu hedefe ulaşamadı.