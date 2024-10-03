Trump paylaşımına yanlışlıkla bir Türk'ü etiketledi. Türk'ün verdiği tepki gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trump paylaşımına yanlışlıkla bir Türk'ü etiketledi. Türk'ün verdiği tepki gündem oldu

ABD başkanlığına yeniden aday olan eski başkan Trump’ın sosyal medya yaptığı hata gündeme oturdu. Yanlışlıkla bir Türk’ü etiketleyerek teşekkür eden Trump’ın paylaşımına Türklerin tepkileri beğeni topladı.

ABD'nin eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından herkesi şoke eden bir yanlışlık yaptı.

Görenlerin gülümsemesine neden olan hatada Trump, bir Türk'ü paylaşımına etiketleyerek teşekkür etti.

Trump, mesajında "Gönderimi beğendiğiniz için teşekkür ederim! Size Kuzey Carolina için önemli seçim güncellemeleri göndereceğim. 5 Kasım'a kadar Donald J. Trump'a oy vermeye hazır olduğunuzdan emin olun" dedi.

TÜRK KULLANICI ŞOKE OLDU

Trump'un etiketlediği "Amhar" adlı hesabın kullanıcısı, mesaja "Lan noluyor beni niye etiketledi bu" yanıtını verdi.

Tweet'e Türkiye'den Türkçe ve İngilizce yüzlerce yorum yapılırken, başkan adayı Trump'ın yaptığı paylaşımı henüz kaldırmadığı detayı ortaya çıktı.

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