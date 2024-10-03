Trump paylaşımına yanlışlıkla bir Türk'ü etiketledi. Türk'ün verdiği tepki gündem oldu

ABD'nin eski Başkanı ve başkan adayı Donald Trump, sosyal medya hesabından herkesi şoke eden bir yanlışlık yaptı.

Görenlerin gülümsemesine neden olan hatada Trump, bir Türk'ü paylaşımına etiketleyerek teşekkür etti.

Trump, mesajında "Gönderimi beğendiğiniz için teşekkür ederim! Size Kuzey Carolina için önemli seçim güncellemeleri göndereceğim. 5 Kasım'a kadar Donald J. Trump'a oy vermeye hazır olduğunuzdan emin olun" dedi.

@amharoficial THANK YOU for liking my post!



I’ll send you IMPORTANT ELECTION UPDATES for North Carolina. Make sure you are ready to VOTE FOR DONALD J. TRUMP by November 5th.



Reply #stop to opt-out. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2024

TÜRK KULLANICI ŞOKE OLDU

Trump'un etiketlediği "Amhar" adlı hesabın kullanıcısı, mesaja "Lan noluyor beni niye etiketledi bu" yanıtını verdi.

Lan noluyor beni niye etiketledi bu https://t.co/lBDFV3Fp8L — Amhar (@amharoficial) October 2, 2024

Tweet'e Türkiye'den Türkçe ve İngilizce yüzlerce yorum yapılırken, başkan adayı Trump'ın yaptığı paylaşımı henüz kaldırmadığı detayı ortaya çıktı.