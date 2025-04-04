Trump piyasaları altüst etti! 9 trilyon dolarlık kayıp

ABD borsalarında son zamanlarda görülen sert düşüşler, Başkan Donald Trump’ın ikinci kez göreve gelmesiyle beraber piyasalarda oluşan belirsizlik ortamını daha net ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre, Trump’ın başkanlık görevini yeniden devraldığı 20 Ocak 2025 tarihinden beri ABD, hisse senedi piyasalarından 9 trilyon dolardan fazla değer kaybı yaşadı.

Bu kaybın nedeni ise, Trump’ın başlattığı agresif ticaret politikaları, küresel gümrük tarifeleri ve siyasi belirsizlikler olarak görülüyor.

SERT KAYIPLAR YAŞANDI

2025 senesinin başından beri başlıca endekslerde kaydedilen düşüşler ciddi seviyelere ulaştı.S&P 500, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Nasdaq 100 endeksi, özellikle büyük teknoloji şirketlerindeki satışlarla beraber %12 seviyelerine düştü. Dow Jones ise %8 oranında düşüş yaşadı.

Yatırımcılar, Trump’ın göreve başlamasının ardından açıkladığı geniş kapsamlı gümrük tarifeleri ve “korumacı ekonomi” sinyallerine sert tepkiler verdi. Özellikle Çin, AB ve diğer büyük ticaret ortaklarına karşı alınan vergi kararlarının, şirket bilançolarını ve küresel ticaret dengesini tehdit ettiği belirtildi.

Uzman isimler, yaşanan kaybı "pandemi dönemindeki çöküşle yarışır" seviyede olduğunu belirtiyor. Özellikle teknoloji hisseleri, 2023 ve 2024 yılında yaşanan yükselişten sonra sert bir düzeltmeye sahne oldu. Sadece “Magnificent (Muhteşem) 7” olarak isimlendirilen yedi büyük teknoloji şirketi, Mart ayında tek bir günde 1 trilyon doların üzerinde piyasa değeri kaybı yaşadı.

ABD’DE POLİTİK BELİRSİZLİK ETKİLİ

Uzmanlar, 2025’in ilk aylarındaki düşüşlerin temel sebebinin ekonomik veriler olmadığını, Trump yönetiminin öngörülemeyen politikaları olduğunu düşünüyor.

The Spectator Index’in hazırladığı veri, bu sebeple yalnızca sayısal bir uyarı değil, aynı zamanda piyasa psikolojisinin ve güvenin nasıl şekillendiğini gösteren önemli bir işaret.

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasını sabit tutmasına karşın, yatırımcıların tahvil piyasalarına yönelmesi ve risk iştahının düşmesi, bu dönemde siyasi gelişmelerin ekonomik parametrelerin önüne geçtiğini ortaya koyuyor.

SİYASİ AÇIKLAMALAR GÜVEN VERMİYOR

Trump’ın, “piyasa yakında toparlanacak” yönündeki açıklamaları ise borsalardaki olumsuzluğu bozmadı. Aksine, piyasalarda hâkim olan görüş, somut adımlar atılmadıkça güven ortamının yeniden sağlanamayacağı görüşünde.

SON 20 YILIN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Bloomberg’in gerçekleştirdiği analize göre, ABD Başkanı Trump’ın 20 Ocak tarihinde göreve başladığı günden bu yana, S&P 500’de görülen düşüş, son 20 yılın en kötü başkanlık dönem açılışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu durum, ABD tarihinde ilk kez bir başkanın ikinci dönemine borsalarda böylesine ağır bir ekonomik tabloyla başladığına işaret ediyor.