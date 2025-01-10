Trump: Putin benimle görüşmek istiyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Trump: Putin benimle görüşmek istiyor

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini ve bu görüşmeyi ayarlayacaklarını söyledi.

Donald Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da Cumhuriyetçi valilerle görüşmesinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Donald Trump, açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

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"BU SAVAŞI SONA ERDİRMEMİZ GEREK"

Trump açıklamasında "Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da dile getirdi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş." demekle yetinerek detay vermedi.

DAHA ÖNCE DE 'GÖRÜŞMEYE HAZIRIM' DEMİŞTİ

Trump, daha önceki açıklamalarında da başkanlık koltuğuna oturduktan sonra kısa sürede Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek istediğini ve bunun için Putin ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti.

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