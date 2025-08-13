Trump Putin görüşmesine Ukrayna sabotajı iddiası

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında cuma günü Alaska’da yapılması planlanan görüşme öncesi Ukrayna’nın görüşmeyi sabote etme hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli kanallardan edinilen bilgilere göre, Kiev rejimi, 15 Ağustos 2025'te planlanan Rusya-ABD görüşmelerini sabote etmek amacıyla bir provokasyon hazırlığı içinde" denildi.

Açıklamada, "Zirve öncesinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle kalabalık bir yerleşim bölgesine veya çok sayıda sivilin bulunduğu bir hastaneye provokatif bir saldırı düzenlemesi bekleniyor. Bu saldırının ardından, Batılı gazetecilerin hemen görüntü alarak Rusya'yı sorumlu göstermeye çalışacağı iddia ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

İddia edilen saldırının sorumluluğunun Rusya’ya yükleneceği öne sürülen açıklamada, "Böylece, Rusya-ABD arasındaki Ukrayna krizine diplomatik çözüm çabalarına zarar verilerek olumsuz bir medya algısı oluşturulması hedefleniyor. Benzer provokasyonların Kiev rejiminin kontrolündeki diğer yerleşim birimlerinde de gerçekleştirilebileceği belirtiliyor" denildi.